Beşiktaş, Samsunspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Ligde çıktığı son 5 müsabakada 3 mağlubiyet alan Kartal, 2 kez de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a mağlup olurken, Başakşehir ve Samsunspor ile yenişemedi.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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