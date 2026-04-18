Beşiktaş Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Beşiktaş Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

18.04.2026 16:11
Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maç için son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonla tamamlandı.

Beşiktaş Futbol Takımı, idmanın ardından Samsun kentine gitmek için yola çıktı. Siyah-beyazlıların Samsunspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Hekimoğlu

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
