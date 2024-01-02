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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Beşiktaş, altyapısından yetişen genç santrfor Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Semih Kılıçsoy'un gelecekte de Beşiktaş'ın başarılarına katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ise genç futbolcudan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy\'un sözleşmesini 2028\'e kadar uzattı
02.01.2024 - 18:22,  Güncelleme: 18:24
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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta altyapıda yetişen 18 yaşındaki genç santrfor Semih Kılıçsoy, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın da katılımıyla birlikte yeni sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada genç oyuncunun sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde tamamlayan, 2021 yılından bu yana giydiği formamızı başarıyla terleten, gelecekte de Beşiktaşımızın kazanacağı başarılarda pay sahibi olacağına inandığımız Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2027-28 sezonu sonuna kadar uzattı. Semih Kılıçsoy, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba'nın katılımıyla yeni sözleşmeyi imzaladı."

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Semih Kılıçsoy'dan beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirten Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "Genç futbolcumuzla sözleşmemizi 2028 yılında kadar uzattık. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih'ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin" şeklinde konuştu.

Semih Kılıçsoy ise, "Başkanımız Hasan Arat'a ve Samet Aybaba'ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum" yorumlarında bulundu.

Kaynak: DHA
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Samet Aybaba, Beşiktaş, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı - Son Dakika
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