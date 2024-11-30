Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık kararı alınması bekleniyor. Siyah-beyazlıların bir numaralı adayı ise eski efsane Sergen Yalçın.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a 6 aylık sözleşme teklif ettiği, tecrübeli teknik adamın ise 1.5 yılda direttiği kaydedildi. Beşiktaşlı yöneticilerin, Sergen Yalçın'ın talebi sonrası mayıstaki seçimi işaret ederek "Yeni yönetim çalışmak istemezse ne olacak?" sorusunu gündeme getirdiği aktarıldı.
Tarafların henüz anlaşma sağlanamadığı vurgulanırken, Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda kısa süre içinde resmi gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Sergen Yalçın anlaşmasında kriz çıktı - Son Dakika
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