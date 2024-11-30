Beşiktaş-Sergen Yalçın anlaşmasında kriz çıktı

Spor

Korkunç olay: Polis, kendisine bıçakla saldıran anne ve 2 aylık bebeğini öldürdü

Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile ayrılık kararı alınması bekleniyor. Siyah-beyazlıların bir numaralı adayı ise eski efsane Sergen Yalçın.

ANLAŞMADA KRİZ ÇIKTI

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a 6 aylık sözleşme teklif ettiği, tecrübeli teknik adamın ise 1.5 yılda direttiği kaydedildi. Beşiktaşlı yöneticilerin, Sergen Yalçın'ın talebi sonrası mayıstaki seçimi işaret ederek "Yeni yönetim çalışmak istemezse ne olacak?" sorusunu gündeme getirdiği aktarıldı.

Tarafların henüz anlaşma sağlanamadığı vurgulanırken, Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda kısa süre içinde resmi gelişmeler yaşanması bekleniyor.