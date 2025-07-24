Beşiktaş, Shakhtar'a 4-2 Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş, Shakhtar'a 4-2 Mağlup Oldu

24.07.2025 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenildi. Rövanş Polonya'da.

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 31 Temmuz Perşembe günü rövanş maçında rakibine Polonya'da konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmada Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov düdük çaldı. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Martin Venev üstlendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Beşiktaş olsa da konuk Shakhtar Donetsk öne geçti. 7'nci dakikada ceza sahası çizgisinin sağında topla buluşan Alisson, içeri kat ettikten sonra şutunu çekti. Beşiktaş savunmasına çarpan top kaleci Mert'i terste bırakarak ağlarla buluştu: 0-1. Ukrayna ekibi, 27'nci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta topla buluşan Alisson, Jurasek'ten sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Arka direkte Eguinaldo'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2. 40'ıncı dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen yeni transfer Abraham ilk golünü kaydetti: 1-2. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk dakikasında rakibinden topu kapan Rafa Silva, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Riznyk gole izin vermedi. 68'inci dakikada Shakhtar farkı yeniden 2'ye çıkarttı. Kısa paslarla uzun süre pas yapan konuk ekipte sağ kanatta topla buluşan Alisson, şutunu çekti. Savunmadan sek arka direkte Kevin'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3. 87'nci dakikada Beşiktaş bir kez daha farkı 1'e indirdi. Rafa Silva'nın şutunda kaleci Riznyk'ten seken topu takip eden Joao Mario, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3. Beşiktaş risk aldığı anlarda uzun topla çıkan Shakhtar Donetsk, 90+5'inci dakikada Kevin attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

ABRAHAM İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Siyah-beyazlı ekibin, yeni sezon öncesinde Roma'dan kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham, takımıyla çıktığı ilk resmi maçında golle tanıştı. 27 yaşındaki golcü oyuncu, 40'ıncı dakikada penaltıdan kaydettiği golle, Beşiktaş kariyerindeki ilk resmi maçında gol atma başarısı gösterdi.

SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATLARI

Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekibin 3'üncü golü bulmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar oyuncularına tepki göstermeye başladı. Oynanan kötü oyundan şikayetçi olan Beşiktaşlı taraftarlar, kısa bir süre eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Kısa süre yapılan tezahüratlara bazı Beşiktaş taraftarları ise ıslıklarla tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Shakhtar Donetsk, Tammy Abraham, Maç Sonucu, Beşiktaş, Polonya, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Shakhtar'a 4-2 Mağlup Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
41 yıllık firar bitti Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye’de yakalandı 41 yıllık firar bitti! Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye'de yakalandı
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp’ın şüpheli ölümü Ünlü ekonomist Nazlı Sarp'ın şüpheli ölümü
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
Beyoğlu’nda patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Beyoğlu'nda patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık Bir çok ilde görüldü Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık! Bir çok ilde görüldü
Gram altında yükseliş sürüyor mu İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları... Gram altında yükseliş sürüyor mu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

22:31
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
20:21
Suriye’den PKKYPG’ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
19:56
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
18:31
Yangın şehidinin oğlu “Baba, ben sensiz ne yapacağım“ diye feryat etti
Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
10:01
’’Hayatımın aşkı’’ demişti Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira yollarını ayırdı
''Hayatımın aşkı'' demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira yollarını ayırdı
09:57
Dolar güne yükselişle başladı Gözler Merkez Bankası faiz kararında
Dolar güne yükselişle başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında
09:54
DSÖ’den “salgın“ uyarısı Chikungunya virüsü hızla yayılıyor, 5.6 milyar kişi risk altında
DSÖ'den "salgın" uyarısı! Chikungunya virüsü hızla yayılıyor, 5.6 milyar kişi risk altında
09:37
Karar için geri sayım başladı Gözler Merkez Bankası’na çevrildi
Karar için geri sayım başladı! Gözler Merkez Bankası'na çevrildi
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 23:30:24. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Shakhtar'a 4-2 Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.