Beşiktaş, Shakhtar'a 4-2 Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Shakhtar'a 4-2 Yenildi

25.07.2025 00:30
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Solskjaer, kötü savunma yaptıklarını ve daha iyi oynamaları gerektiğini vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, daha iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Zor maç oldu, hayal kırıklığına uğradık. En çok da yediğimiz 4 gole üzüldüm. Daha iyi savunma yapmalıydık. İyi fırsatlar bulduk, maçın sonuna doğru ivmeyi yakaladık ama uzatma dakikalarında maç durdu ve maç durunca son 5 dakikayı iyi kullanamadık. 3-2 ikinci maç için zor bir skordu, 4-2 daha zor bir skor oldu. Son golü yememeliydik. Son gol hayal kırıklığı oldu." diye konuştu.

Defansın karşılaşmada savunmada kötü olduğunu kaydeden Norveçli teknik adam, "Atmosfer gayet iyiydi takım içinde. Oyuncular birbirlerini seviyorlar, saha içinde destek oluyorlar. Bu anlamda sıkıntı yok. Bugünkü maçta seviyesi yüksek bir takıma karşı oynadık. O belirleyici bir faktör oldu. Çok uzun yıllardır Shakhtar Donetsk, Brezilya'dan büyük yetenek getiriyor. İyi de bir hocaları var. Bir dahaki maç bizim için zor olacak. Umudumuz ve inancımız var. İlk golü atmak zorundayız. Analizi iyi yapacağız. Defansımız çok kötüydü bugün. Basit goller yedik. Önemli anlarda konsantrasyon eksikliği yaşadık. Rakibimiz de yüksek seviyede futbol oynadı. Yediğimiz son gol suratımıza atılmış bir yumruk gibiydi. Bugün zayıf ve kötü bir savunma yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Gedson Fernandes'i sol kenarda maça başlatmasıyla ilgili de konuşan Solskjaer, "Gedson orta sahada daha iyiydi. Bizimle yalnız 2 gün antrenman yaptı. Onu hazır tutmaya çalıştık. Orta sahada Demir ve Orkun tercihini kullandım. Gedson'u da rakibin kenarları etkili olduğu için daha dinamik bir savunma yapmayı düşündük. Gedson ortaya geçince daha çok pozisyon bulduk. Üçüncü gol geliyorum dedi. İyi hareket etmedik. Rakibimiz topu döndürdü, biz de izledik. Gerekli kaymayı yapmadık. Kartal'ı da orada yalnız bıraktık. Kötü bir sonuç 4-2 kaybetmek. Daha kötü performanslarımız oldu. Umuyorum önümüzdeki maçta ilk golü atacağız ve iyi bir oyun sergileyeceğiz. Çok kolay goller yedik. Bu da performansın parçası. İyi şanslar yakaladık. Momentum yakaladığımız anlar oldu maç içinde. Rakibimizden daha fazla gol atabilirdik. Daha iyi savunma yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Solskjaer taraftara verdiği mesajda ise "Daha iyi bir Beşiktaş göreceklerini söylüyorum. Sezon süresince her gün gelişen bir Beşiktaş olacak. Beraber fazla oynamayan oyuncularımız var. Bu oyuncuların beraber oynamadıkları için onları birbirine entegre etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta çok daha iyi bir Beşiktaş göreceğimizi söyleyebilirim." dedi.

Kaynak: AA

Shakhtar Donetsk, Beşiktaş, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Shakhtar'a 4-2 Yenildi - Son Dakika

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