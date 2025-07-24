Beşiktaş, Shakhtar'la Tarafarı Önünde Buluştu - Son Dakika
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Beşiktaş, Shakhtar'la Tarafarı Önünde Buluştu

24.07.2025 21:19
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i konuk ederek yeni sezonun ilk resmi maçına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmada Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov düdük çaldı. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Martin Venev üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk karşısında Gedson Fernandes'i sol açıkta görevlendirdi. Kalede eldivenleri Mert Günok'a emanet eden Norveçli teknik adam, savunma dörtlüsünü; Svensson, Paulista, Uduokhai ve Jurasek'ten oluşturdu. Orta alanda Demir Ege ve Orkun Kökçü'yü görevlendiren Solskjaer, hücum hattının sağında Rashica, 10 numara Rafa Silva, solunda ise Gedson'u görevlendirdi. Norveçli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise yeni transfer Tammy Abraham oldu.

3 İSİM İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı David Jurasek, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Shakhtar karşısında ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri, ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş forması giydi.

GEDSON SOL KANATTA

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde kanat transferi henüz tamamlanmazken, bu bölgede Gedson Fernandes görev yaptı. Geçtiğimiz sezonlarda genellikle 8 numarada görev alan Portekizli futbolcu, hazırlık maçlarında da zaman zaman sol kanatta görev almıştı. Gedson, yeni sezonun ilk resmi maçında da sol açıkta görev aldı.

YAKLAŞIK 2 AY SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i konuk ettiği karşılaşmada yaklaşık 2 ay sonra taraftarının önüne çıktı. Son olarak Süper Lig'in 37'nci haftasında 25 Mayıs'ta Çaykur Rizespor'u konuk eden siyah-beyazlılar, 2 aylık süre sonrasında taraftarıyla buluştu.

TRİBÜNLER DOLDU

Siyah-beyazlı ekibin yeni sezonda iç sahada oynadığı ilk resmi maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, yeni transferler başta olmak üzere takımlarına destek oldu. Tribünlerin hemen hemen tamamı doldu.

RAKİP, SAHAYA UKRAYNA BAYRAKLARI İLE ÇIKTI

Shakhtar Donetsk futbolcuları sahaya omuzlarında Ukrayna bayrakları ile çıktı

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Shakhtar'la Tarafarı Önünde Buluştu - Son Dakika

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