Beşiktaş, Shakhtar Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanşın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan ve yaklaşık 1.5 saat süren idman, taktiksel çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile maçının hazırlıklarına bugün yapacağı ikinci antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL