Beşiktaş, Slovakya'da Çift Antrenman Yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, Slovakya'da Çift Antrenman Yaptı

04.07.2026 20:46
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da çift antrenmanla devam ediyor. Yarın MTE 1904 ile karşılaşacak.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovakya'da günü çift antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, kamp yaptığı otelde akşam saatlerinde salonda çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenman, kuvvetlendirme çalışmasının ardından fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın ikinci hazırlık karşılaşmasında Macaristan ekibi MTE 1904 KFT ile karşılaşacak. MTE 1904 Sporttelep'te oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Slovakya'da Çift Antrenman Yaptı - Son Dakika

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