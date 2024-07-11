Beşiktaş, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor şehrindeki kampında sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda kondisyon, pas ve top kapma çalışmalarının ardından hücum ve savunma çalışmaları gerçekleştirildi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, idmanın son bölümünde futbolcuları dar alanda çift kale maç yapmaları için iki gruba ayırdı. Beşiktaş, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

11.07.2024 13:45
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Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlıların kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında yapılan çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kondisyon çalışmalarıyla başlayan idmanda bir süre çeşitli pas ve top kapma antrenmanları yapan futbolcular, hücum ve savunma çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşli hücum ikili savunma oyuncusunun karşılaştığı setlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, idmanın son bölümünde iki grubu ayırdığı futbolcularına dar alanda çift kale maç yaptırdı.

Beşiktaş hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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