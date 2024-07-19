Beşiktaş, Slovenya kampında hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Slovenya kampında hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, Slovenya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarını, yarın TSİ 19.00'da Stadion Wildon'da Grazer AK ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayıp İstanbul'a dönecek.

19.07.2024 16:30
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Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. İlk 20 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Slovenya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarını, yarın TSİ 19.00'da Stadion Wildon'da Grazer AK ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayıp İstanbul'a dönecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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