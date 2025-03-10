Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk yenilgisini Gaziantep FK karşısında aldı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor karşılaşmalarından zaferle ayırılırken, Antalyaspor ile ise berabere kalmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Solskjaer ile İlk Yenilgisini Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?