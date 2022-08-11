Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.08.2022 14:26
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları gerçekleştirdi.

Taktik çalışmayla devam eden idman, oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YORUMLAR
500
Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:26:31. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement