Beşiktaş yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Beşiktaş yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak

13.08.2022 11:43
Beşiktaş yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Saat 21.45'te Alanya Oba Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı.

Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.

Beşiktaş rakibine karşı üstün

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı.

Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.

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Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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