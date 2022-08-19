Beşiktaşlı oyuncular, 19 Ağustos 1996 doğumlu Fransız futbolcu Valentin Rosier 'e un ve yumurta ile Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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