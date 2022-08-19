Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

19.08.2022 14:08
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 21 Ağustos Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 21 Ağustos Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana aktivasyon çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, ikinci bölümde taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaşlı oyuncular, 19 Ağustos 1996 doğumlu Fransız futbolcu Valentin Rosier'e un ve yumurta ile Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Siyah-beyazlı takım, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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