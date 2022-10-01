Beşiktaş derbi maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak - Son Dakika
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Beşiktaş derbi maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak

01.10.2022 10:46
Beşiktaş derbi maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.

N'Koudou oynamayacak

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, yarınki derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

Ghezzal yetiştirilmeye çalışılıyor

Ayak tabanında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde oynanan son 5 maçta forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın durumu maç günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Hafta içinde bireysel antrenmanlar yaparak son durumunu deneyen siyah-beyazlı futbolcu, şartların olumlu olması halinde 5 haftanın ardından derbide forma giyecek.

Beşiktaş'ta elinde yaşadığı sorunun ardından ameliyat edilen Nathan Redmond'ın ise eline yapılacak özel bir uygulama neticesinde karşılaşmaya onbirde başlaması bekleniyor.

Ismael'in 2. derbi heyecanı

Beşiktaş'ta geçen sezonun son 8 haftasında göreve gelen ve sadece 1 kez İstanbul derbisine çıkan teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımda ikinci kez derbi heyecanı yaşayacak.

Geçen sezon ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıkan Ismael, sarı-lacivertli rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş derbi maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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