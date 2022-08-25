Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

25.08.2022 12:40
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 4'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 4'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan günün ilk idmanı yoğun bir tempoda geçti. Ismael, ısınma öncesi takım toplantısında, yeni transfer Kerem Atakan Kesgin'e hoşgeldin diyerek takım arkadaşlarına alkışlattı. İdmanın basına açık bölümünde kondisyon hareketleri ve ardından minyatür kalede tek pas ve top kapma antrenmanı yapıldı. Sakatlığı süren Rachid Ghezzal idmana yer almazken; Josef de Souza bireysel antrenör eşliğinde sahada, Atiba Hutchinson ise salonda çalıştı.Beşiktaş saat 13: 00'de salonda yapacağı kuvvet antrenmanıyla günü tamamlayacak.

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Kaynak: DHA

Valerien Ismael, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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