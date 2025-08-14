Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 Yenerek Play-off'a Yükseldi - Son Dakika
Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 Yenerek Play-off'a Yükseldi

14.08.2025 23:19
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.

St. Patrick's: 3-2

Beyza Betül CİHAN/İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. İlk maçı da 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, adını play-off turuna yazdırdı. Beşiktaş, play-off turunda İsviçre temsilcisi Laussane ile mücadele edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetti. Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Nelson Pereira yaptı.

Karşılaşmaya Beşiktaş, Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Arroyo, Rafa Silva, Rashica ve Abraham 11'i ile çıkarken konuk ekip St. Patrick's ise Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney ve Carty ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında St. Patrick's girdiği ilk pozisyonda penaltı kazandı. Kazeem'in yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Antonio Nobre meşin yuvarlağın Paulista'nın koluna çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. 3'üncü dakikada topun başına geçen Carty takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

34'üncü dakikada St. Patrick's farkı 2'ye çıkardı. Carty'in sol taraftan içeriye çevirdiği topu Paulista dokunarak havalandırdı. Savunmadan seken topa McLauglin yakın mesafeden vurdu. Top kaleci Mert'in solundan ağlarla buluştu: 0-2.

43'üncü dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica ceza sahası sol çaprazında yaptığı ortada top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önüne düştü. Oyuncu dönerek yaptığı vuruşunda Redmond'dan seken top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan yapılan ortada Rafa Silva'nın dokunduğu topa Abraham penaltı noktası yakınından gelişine vurarak beraberliği sağladı: 2-2

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 79'uncu dakikada öne geçti. Svensson'un sağ kanattan uzun gönderdiği topla buluşan Joao Mario topu bir süre sürdükten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

Siyah-beyazlılar, konuk ettiği St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti.

MUSTAFA HEKİMOĞLU OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu St. Patrick's karşısında 64'üncü dakikada Abraham'ın yerine oyuna girdi.

Genç futbolcu 67'nci dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ LAUSSANE OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Lausanne oldu. Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yenmişti. Lausanne rövanş maçında ise Astana'yı 2-0 mağlup etti. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

TARAFTARDAN TAKIMA VE SERDAL ADALI'YA TEPKİ

Beşiktaş'ın sahasında oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı'ya ve takıma tepki gösterdi. İlk yarıda kalesinde ikinci golü gören Beşiktaş'ta tribünler, 'Serdal Adalı Beşiktaş nerede' şeklinde tezahüratlar yaptı.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından da tepkilerini sürdüren taraftarlar, oyundan ve skordan duydukları memnuniyetsizliği yüksek sesle dile getirdi.

MONTELLA MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti. Montella, mücadeleyi protokol tribününden izlerken saha içindeki oyunu dikkatle gözlemledi.

Kaynak: DHA

