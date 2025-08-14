Beşiktaş, St. Patrick's'i Geçerek Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş, St. Patrick's'i Geçerek Play-Off'a Yükseldi

Beşiktaş, St. Patrick\'s\'i Geçerek Play-Off\'a Yükseldi
14.08.2025 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederek play-off'a kaldı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında karşılaştığı İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti ve play-off oynamaya hak kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol taraftan Emirhan Topçu penaltı noktasına pasını aktardı. Bu noktada Rafa Silva yaptığı dokunuşla topu Abraham'ın önüne bıraktı. Abraham'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

79. dakikada sağ taraftan Svensson'un pasında ön direğe hareketlenen Joao Mario, sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-2

80. dakikada ceza yayında topla buluşan Joao Mario, pasını sağ çaprazdaki Muçi'ye aktardı. Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Riberio, Nelson Pereira

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek (Felix Uduokhai dk. 46), Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü (Joao Mario dk. 64), Keny Arroyo (Ernest Muçi dk. 46), Rafa Silva, Milot Rashica, Tammy Abraham (Mustafa Hekimoğlu dk. 64, Kartal Yılmaz dk. 67)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

St. Patrick's: Joseph Anang, Axel Sjöberg, Ryan McLaughin (Tom Grivosti dk. 80), Joseph Redmond, Luke Turner, Barry Crowe-Baggley, Darren Robinson (Jamie Lennon dk. 56), Al Amin Kazeem, Kian Leavy (Simon Power dk. 56), Jake Mulraney (Christopher Forrester dk. 67), Conor Carty (Mason Melia dk. 56)

Yedekler: Danny Rogers, Sean Molloy, Jason McClelland, Brandon Kavanagh, Jordan Garrick, Billy Hayes

Teknik Direktör: Stephen Kenny

Goller: Demir Ege Tıknaz (dk. 43), Tammy Abraham (dk. 49), Joao Mario (dk. 79) (Beşiktaş), Conor Carty (dk. 3 pen.), Ryan McLaughin (dk. 34) (St. Patrick's)

Sarı kartlar: Mert Günok (Beşiktaş), Tom Grivosti (St. Patrick's) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham, Konferans, Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, St. Patrick's'i Geçerek Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti 14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
Hatay ve Mersin’de orman yangınları ikinci günde Ekipler alevlerin arasında kaldı Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı
Kobra Murat’ın kızına takı şöleni Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı

21:24
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
20:14
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
17:50
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
09:47
6 kişiye mezar olan kazada kimlikler belli oldu AK Partili ismin akrabası çıktı
6 kişiye mezar olan kazada kimlikler belli oldu! AK Partili ismin akrabası çıktı
09:38
Tek bir şey istedi Kerem’den Galatasaray’a sürpriz telefon
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
09:30
89 yaşına giren Gönül Yazar’ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
09:29
Meteoroloji’den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
09:18
TFF’den yabancı talebine ret
TFF'den yabancı talebine ret
09:09
Togg’un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
09:06
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 23:09:31. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, St. Patrick's'i Geçerek Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.