Beşiktaş, St. Patrick's ile Zorlu Maçta - Son Dakika
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Beşiktaş, St. Patrick's ile Zorlu Maçta

06.08.2025 22:13
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Solskjaer, St. Patrick's maçına odaklandıklarını ve kazanmak istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's takımına konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, zor bir maça çıkacaklarını bildiklerini ancak bu turnuvada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Tallaght Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Shakhtar Donetsk maçlarının ardından bir hayal kırıklığı yaşadık ama şimdi başka bir turnuvada mücadele ediyoruz. Bu turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularımız bu hafta iyi reaksiyon gösterdiler. Zor bir maça çıkacağız. Geçen yıl Başakşehir burada 0-0 berabere kaldı. Rakibimizin savaşacağını biliyorum. Son zamanlarda form tuttular. 17 yaşında Tottenham'a transfer olacak genç bir oyuncaları var. Ona da dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Norveçli teknik adam, Shakhtar Donetsk maçları sonrasındaki eleştirilerin üzerlerinde baskı oluşturup oluşturmadığı yönündeki soru üzerine, "Baskı bir ayrıcalıktır. Baskıya ihtiyacımız var. İşler kötü gittiği zaman baskı size kötü gelebilir, ama zamanı geldiğinde oyuncularımızın da bireysel yeteneklerinin ve karakterlerini göstermesi gerekiyor. Futbol inişli çıkışlı bir yol. Eleştiriler olacak. Kazandığınız zaman da övgüler olacak. Sürekli ileri gitmek zorundayız. Turnuvada maç maç, tur tur bakıyoruz. Beşiktaş olduğu her turnuvada kazanmak için var, elbette finali de hayal ediyoruz."

52 yaşındaki çalıştırıcı, St. Patrick's takımını kesinlikle küçümsemeyeceklerini vurgulayarak, "Eğer herhangi bir takımdan daha iyi olduğumuzu düşünürsek yanılırız. Onlar da kazanmak istiyorlar. Saygı göstermek zorundayız rakibimize. Rakibimiz geçen sezon bir tur daha önde elendi bu turnuvada. Aynısını isteyecekler. Kolay galibiyet diye bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Solskjaer, Mason Melia'nın İngiltere Premier Lig'de oynama kapasitesinin olup olmadığıyla ilgili soru üzerine de, "Bu seviyede, bu yaşta, hem fiziksel hem bitiricilik olarak nasıl oynadığını hepimiz gördük. Üst düzey bir oyuncu. Kendisini takip edeceğim. Premier Lig'de oynayabileceğini düşünüyorum. Bizim maçlardan sonra kendisi için en iyisini diliyorum." yorumunu yaptı.

Emirhan: "Kazanmak için geldik. Artık hata yapmak istemiyoruz"

Basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı savunma oyuncusu Emirhan Topçu ise Shakhtar Donetsk maçlarının kendileri için hem skor hem oyun anlamında iyi geçmediğini belirterek, "İrlanda'ya bunun bilincinde geldik. Kazanmak için geldik. Artık hata yapmak istemiyoruz. Lig de başlıyor. Bütün maçları kazanmak istiyoruz." dedi.

24 yaşındaki futbolcu, takımdaki havayla ilgili soruya, "Şu anda iyi bir havamız var. İyi çalıştık. Konferans Ligi'nde çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkmak istiyoruz." yanıtını verdi.

Türk taraftarların yarınki maça büyük ilgi gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Emirhan, "Her yere geliyorlar. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bize desteklerini esirgemiyorlar. Biz de onlara istediklerini vermeye çalışıyoruz, çalışacağız da." şeklinde görüş belirti.

Siyah-beyazlı takımın yarın İrlanda ekibi St. Patrick's ile Tallaght Stadı'nda oynayacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, St. Patrick's ile Zorlu Maçta - Son Dakika

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