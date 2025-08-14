Beşiktaş-St. Patrick's Maç Detayları

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-St. Patrick's maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Nelson Pereira (Portekiz)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Arroyo, Rafa Silva, Rashica, Abraham
St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty
