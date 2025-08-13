Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turun rövanşında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştığı öğrenildi.
Tedavilerine devam edilen Fahri Kerem Ay ve Jean Onana, antrenmana katılmadı.
Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazır
