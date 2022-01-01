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Beşiktaş, Süper Kupa'ya odaklandı - Son Dakika

Beşiktaş, Süper Kupa'ya odaklandı

01.01.2022 14:46
Beşiktaş, Süper Kupa'ya odaklandı

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 38 puanla 7'nci sırada tamamlayan ve lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde olan Beşiktaş, ikinci devreye Süper Kupa'yı kazanarak moralli başlamak amacında.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 38 puanla 7'nci sırada tamamlayan ve lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde olan Beşiktaş, ikinci devreye Süper Kupa'yı kazanarak moralli başlamak amacında.

Geçen sezonu çifte kupayla kapatmasına ve transfer döneminde yıldız oyuncu takviyeleri yapmasına rağmen, oldukça kötü sonuçlar alan siyah beyazlılar, şampiyonluk iddiasını bir hayli zora sokmuştu. Matematiksel olarak şansı olsa da bugüne kadar böyle büyük boyutta bir puan farkının kapatılamamış olması, Beşiktaş'ı gerçek hedef olarak önce Süper Kupa'yı almaya sonra da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya doğru itiyor.

ÖNDER KARAVELİ SÜPER KUPA'YI ALIRSA KARİYER ZİRVESİ YAPACAK Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa karşılaşması, Önder Karaveli için de ayrı bir önem taşıyor. Sergen Yalçın'ın istifa etmesi sonrasında geçici olarak göreve gelen Karaveli, ilk planda görüşülen teknik direktörlerin Beşiktaş'ı reddetmesi ve bu süreçte takımı toparlamasıyla sezon sonuna kadar kalıcı olmayı başarmak üzere. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 lig maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karaveli, Türkiye Kupası'nda da Altay'ı yenerek takımının son 16 turuna kalmasını sağladı. Beşiktaş'ın başında 7'nci maçına Antalyaspor ile Süper Kupa için çıkacak olan Karaveli, kupayı kazanırsa kariyer zirvesi yapacak ve buna da oldukça istekli. Süper Kupa, 5 ocak tarihinde Katar'da Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 20: 45'te oynanacak.DEVRE ARASINDA SADECE FIRSAT TRANSFERİ YAPILACAKBeşiktaş, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmayı düşünmüyor. Ancak; siyah beyazlılar, bir fırsat transferi çıkarsa da hayır demeyecek. Bu fırsat transferinin önceliği ise santrfor olacak ve en yakın isim yine Cenk Tosun. Geçen sezonun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta, ağır bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Cenk Tosun, birkaç haftadır Everton'ın maç kadrolarına girerek kısa da olsa süre almaya başlamıştı. 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Cenk'in, yeniden Beşiktaş'a dönme durumu ise, kiralık ücretinin olmaması ve ikinci devrede alacağı paranın büyük bölümünün Everton tarafından karşılanması gibi fırsat şartlarına bağlı. Sözleşmesinin feshedilerek boşa çıkması da Beşiktaş için çok iyi bir seçenek olarak duruyor.

Siyah beyazlıların devre arasındaki asıl transfer hedefi ise kadro dışı bıraktığı Ljajic, N'sakala, Lens ve Douglas'ı takımdan göndermek olacak.


- İstanbul
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Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Süper Kupa'ya odaklandı - Son Dakika Spor


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