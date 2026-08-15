Beşiktaş, Süper Lig'e Eyüpspor maçıyla başlıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Süper Lig'e Eyüpspor maçıyla başlıyor

Beşiktaş, Süper Lig\'e Eyüpspor maçıyla başlıyor
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Beşiktaş, 2026-2027 Süper Lig sezonuna yarın Eyüpspor ile oynayacağı maçla başlangıç yapacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna yarın sahasında oynayacağı Eyüpspor maçıyla başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk haftada karşılaşacağı Eyüpspor ile ligde 5. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor, yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Vincenzo Italiano önderliğinde Beşiktaş, lige taraftarı önünde kazanarak başlamak istiyor.

Ligde 5. randevu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 4 lig maçında siyah-beyazlılar, 3 kez rakibini mağlup ederken 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 9 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde de 5 gol gördü.

Vincenzo Italiano'nun ilk Süper Lig sınavı

Beşiktaş'ın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'deki ilk mücadelesine çıkacak. Sezon başında siyah-beyazlıların başına geçen 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti. Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısında da ilk Süper Lig galibiyetini hedefleyecek.

Transferler siftah peşinde

Beşiktaş'ta yeni transferler Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, teknik direktör Vinccenzo Italiano'nun görev vermesi durumunda Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla ilk kez ter dökecek.

Sezonu 4 maçta 4 galibiyetle açtı

Beşiktaş, bu sezon 4 resmi maça çıktı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eledi. Turnuvanın 3. eleme turunda Çekya'nın Hradec Kralove takımını da iki maçta 1-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, play-off turuna yükseldi.

Siyah-beyazlıların kalesi gole kapalı

Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, 5 gol atarken kalesini gole kapattı. Eyüpspor karşısında ilk lig mücadelesine çıkacak olan Kartal'ın kalesini sezonun ilk 4 maçında olduğu gibi Alman kaleci Alexander Nübel'in koruması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Süper Lig'e Eyüpspor maçıyla başlıyor - Son Dakika

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