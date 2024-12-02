Beşiktaş\'ta 3 Değişiklikle Hatayspor Maçı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Ligdeki son 4 maçta 1 puan toplayabilen 5. sıradaki Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen kadrodaki Joao Mario yedeğe çekildi.

Bu maçta sakatlanan Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista da Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu oyuncuların yerine Tayyip Talha Sanuç, Emirhan ve Salih Uçan'a şans verdi.

İstanbul ekibi, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Salih, Rashica, Rafa Silva, Semih ve Immobile ilk 11'i ile çıktı.

Sİyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Al Musrati, Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor, Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu forma bekledi.

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Ernest Muçi de kadroda yer almayan isimlerden oldu.

Topraktepe'li Beşiktaş'ın yine ilk rakibi Hatayspor

Ligde geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından aynı görevi üstlenen Serdar Topraktepe, yine ilk maçına yine Hatayspor karşısında çıktı.

Siyah beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe derbisi öncesi 4 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Moatasem Al Musrati, Mert Günok ve Jonas Svensson, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Hatayspor'da 3 değişiklik

Trendyol Süper Lig'de 7 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden 3 değişikliğe gitti.

Recep Burak Yılmaz, Bamgboye ve Strandberg'yi yedek kulübesinde bekleten Çalımbay yönetimindeki Hatay temsilcisi, sahaya Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Görkem Sağlam, Aboubakar, Rui Pedro, Diack, Joelson Fernandes, Cemali Sertel ve Rivas çıktı.

Hatayspor kulübesinde yedeklerde Bekaj, Abdulkadir Parmak ve Okoronkwo, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir ve Boutombba yer aldı.

Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Vincent Aboubakar, ligde eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

Sakatlığı süren Massanga ise kadroya dahil edilmedi

Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi ve Recep Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Tribünlerin büyük kısmı doldu

Karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin büyük kısmını doldurdu.

Siyah beyazlı izleyiciler maç öncesi "Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır" sloganı attı, futbolcuları tribün önüne çağırarak alkışladı.