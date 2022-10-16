Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi

16.10.2022 21:19
Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi

Beşiktaş'ta 7 hafta sonra Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Rachid Ghezzal, ilk yarının son anlarında sakatlanarak oyundan çıktı.

Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Haftalar sonra ilk 11'e geri dönen Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi.

5 MAÇTA KADROYA GİREMEMİŞTİ

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Öte yandan Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 45. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal, yerini Nathan Redmond'a bıraktı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya 'Yere yatsana' tezahüratı Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya 'Yere yatsana' tezahüratı Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi - Son Dakika


Son Dakika
21:23 Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı
21:19 Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
20:16 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı
19:32 HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!
19:29 Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
19:19 Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış!
19:18 Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 21:30:38. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement