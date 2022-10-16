Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi

Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Haftalar sonra ilk 11'e geri dönen Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi.
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.
Öte yandan Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 45. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal, yerini Nathan Redmond'a bıraktı.
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