Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde Hüseyin Yücel ile başkanlık yarışına girecek Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:
Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Adalı'nın Yönetim Listesi Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?