Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı

02.07.2022 16:14
Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Beşiktaş, Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Beşliktaş, 2021-22 sezonu başında kadrosuna kattığı Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kadrosuna 2021-22 sezonu başında dahil olan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma altında 24 maçta bin 249 dakika forma giyip 4 gol attı ve 1 de asist yaptı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Alex Teixeira, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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