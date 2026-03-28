Beşiktaş'ta Antre 1903 Sergi Alanı Açıldı
Beşiktaş'ta Antre 1903 Sergi Alanı Açıldı

28.03.2026 21:07
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antre 1903 sergi alanını açtı, ilk sergide Kenan Işık'ın 'Duruş' teması yer aldı.

Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda yapımı tamamlanan ve Antre 1903 adı verilen sergi alanının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sarı Mermer, Kaan Kasacı, Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, Beşiktaş GAİN Genel Menajeri Nedim Yücel, basketbolcular Sertaç Şanlı ve Ata Özbek katıldı.

Antre 1903, ilk sergisinde sanatçı Kenan Işık'ın Duruş adını verdiği sergiye ev sahipliği yaptı.

Serginin açılışında konuşan başkan Serdal Adalı, "Beşiktaş'ın öncü kulüp olma misyonu yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı kalmadı. Sporda olduğu gibi hayatın doğal akışı için de önemli değerler üretti. Antre 1903, Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlının kültür sanatla buluşması için çok önemli bir merkez niteliği taşıyor. Beşiktaşımızın 123. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bugünlerde, Beşiktaşımıza böyle bir kültür sanat alanı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Sanatçımız Kenan Işık, Antre 1903'ün bu ilk sergisine Beşiktaşımıza belki en çok yakışan, Beşiktaşımızla en çok özdeşleşen kelime olan 'Duruş' adını verdi. Biz spor literatürüne Beşiktaşlılık duruşu tabirini ve felsefesini eklemiş çok büyük bir camiayız." diye konuştu.

Adalı, konuşmasının ardından sanatçı Kenan Işık ile küratör Hülya Şekercioğlu'na imzalı Beşiktaş forması hediye etti ve Antre 1903 anı defterini imzaladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Antre 1903 Sergi Alanı Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Antre 1903 Sergi Alanı Açıldı - Son Dakika
