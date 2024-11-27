Beşiktaş'ta Ayrılıklar

Spor

Beşiktaş, Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL