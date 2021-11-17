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Beşiktaş'ta Batshuayi ve N'Sakala gelişmesi - Son Dakika

Beşiktaş'ta Batshuayi ve N'Sakala gelişmesi

17.11.2021 13:05
Beşiktaş'ta Batshuayi ve N'Sakala gelişmesi

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iki önemli gelişme yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iki önemli gelişme yaşandı.

Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır Londra'da Chelsea kulübünde tedavi olan Batshuayi, dün Türkiye'ye dönmüştü. Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve tetkikleri beklenen Belçikalı golcünün, bu kez de yüksek ateş sebebiyle bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi. 39.5 derece ateşi olan Batshuayi'nin tedavisine hemen başlandığı ancak Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasının zor olduğunu öğrenildi. Beşiktaş'taki bir diğer gelişme ise Fabrice N'Sakala konusunda yaşandı. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet paylaşımlarını beğendiği için büyük tepki çeken N'Sakala, kadro dışı bırakılması söz konusu olduğu için Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.


Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Batshuayi ve N'Sakala gelişmesi - Son Dakika Spor


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