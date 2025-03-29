Beşiktaş'ta Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta Bayramlaşma Töreni

Beşiktaş\'ta Bayramlaşma Töreni

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda bayramlaşma töreni düzenledi. Başkan Adalı, birlik vurgusu yaptı.

29.03.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni; Başkan Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, divan ve kongre üyeleri, altyapı sporcuları ile taraftarların katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Değerli divan kurulu üyelerimiz, kongre üyelerimiz ve Beşiktaş'a gönül veren kıymetli taraftarlarımız, Beşiktaş'ımızın geleneksel hale gelen bu bayramlaşma töreninde ilk kez Camia Başkanı olarak sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Umarım nice güzel bayramlar yaşarız. Mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ediyorum. Bu akşam ezeli rakibimizle önemli bir müsabaka oynayacağız. Derbinin fair-play içinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına, bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum.

Derbide takımımızın en büyük destekçisi hiç şüphesiz yine büyük taraftarımız olacaktır. Bu maçta taraftarlarımıza önemli bir görev düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde olalım, 90 dakika boyunca sadece maça odaklanalım. Son düdüğe kadar takımımızı büyük bir coşkuyla destekleyelim.

Beşiktaşımızı layık olduğu güzel geleceğe kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin desteğini hissetmek bizleri mutlu ediyor ve yorgunluğumuzu unutturuyor. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda önümüzde hiçbir şey duramaz.

Futbol Takımımıza derbide başarılar diliyor, mabedimizi dolduracak taraftarlarımıza verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyor, bir kez daha camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla tebrik ediyorum."

Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Serdal Adalı, Politika, Beşiktaş, Futbol, Kültür, Tüpraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor
İran’dan Trump’a saldırı tehdidi: Üsleri hedef olur İran'dan Trump'a saldırı tehdidi: Üsleri hedef olur
Usulsüz sağlık raporu operasyonu Gözaltına alınan 60 şüpheliden 3’ü tutuklandı Usulsüz sağlık raporu operasyonu! Gözaltına alınan 60 şüpheliden 3'ü tutuklandı
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı
Süper Lig kaldığı yerden devam Günün ilk maçında gol yağdı Süper Lig kaldığı yerden devam! Günün ilk maçında gol yağdı
CHP lideri Özgür Özel Maltepe Mitinginde kalabalığa sesleniyor CHP lideri Özgür Özel Maltepe Mitinginde kalabalığa sesleniyor
Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

13:59 CHP lideri Özgür Özel Maltepe Mitinginde kalabalığa sesleniyor CHP lideri Özgür Özel Maltepe Mitinginde kalabalığa sesleniyor
13:42 Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:54 Süper Lig kaldığı yerden devam Günün ilk maçında gol yağdı Süper Lig kaldığı yerden devam! Günün ilk maçında gol yağdı
17:44 Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı Deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Ebrar Apartmanı davasında müteahhitlere ceza yağdı
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
17:32 Usulsüz sağlık raporu operasyonu Gözaltına alınan 60 şüpheliden 3’ü tutuklandı Usulsüz sağlık raporu operasyonu! Gözaltına alınan 60 şüpheliden 3'ü tutuklandı
17:23 İran’dan Trump’a saldırı tehdidi: Üsleri hedef olur İran'dan Trump'a saldırı tehdidi: Üsleri hedef olur
17:08 Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 14:45:51. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement