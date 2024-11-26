Beşiktaş'ta bileti kesilen ilk isim belli oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta bileti kesilen ilk isim belli oldu

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Trendyol Süper Lig'de son 4 maçında sadece 1 puan alabilen Beşiktaş, devre arasında Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku ile yollarını ayırmayı planlıyor. Göztepe maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen Masuaku'nun, devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyla ilgili yönetimin fesih kararı alabileceği belirtiliyor.

26.11.2024 09:37
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Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Milliyet'te yer alan habere göre; son 4 Süper Lig maçında sadece 1 puan toplayan siyah-beyazlı takım şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atarken, devre arasında yolların ayrılacağı ilk futbolcu belli oldu.

GÖZTEPE MAÇINDA TEPKİ ALDI

Göztepe maçındaki olumsuz performansıyla yine sınıfta kalan Masuaku, Datro Fofana ile bire bir kaldığı pozisyonda rakibini durdurmayı başaramayınca top ağlara gitti. Masuaku, Beşiktaş taraftarlarından ıslıklı tepki aldı.

YOLLAR AYRILACAK

Önceki haftalarda birçok kez kademe hatası veya bireysel yanlışlar yaparak yenilen gollerde öne çıkan 31 yaşındaki futbolcuyla iplerin büyük ölçüde koptuğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Masuaku'yu devre arasında göndermenin yollarını aradığı bildirildi. Sözleşmesinin son yılındaki futbolcunun ayrılığa yanaşmaması halinde sözleşmesinin tek taraflı feshedilebileceği öğrenildi.

Beşiktaş\'ta bileti kesilen ilk isim belli oldu

Giovanni Van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig, Arthur Masuaku, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta bileti kesilen ilk isim belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmetali Karatay:
    İmbombile gabriel anderson rafasilva mert hariç gerisi bjk formasını taşacak kapasite değil semih mahalle topçusu gibi bencil oynuyor semih defol git bjk den 0 4 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    Mert, onana, mario, hoca dahil edilsin gideceklere 2 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Bjk takım oyunu bozan semih darısı senin başına 0 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş yalan bunlardan bir cacık olmaz 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    şampiyon GS olacak 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Masuaku giderse şampiyonuz kesin ve net 0 0 Yanıtla
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