Beşiktaş'ta Can Keleş İlk Lig Maçında

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Beşiktaş'ta 23 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş, Kasımpaşa karşısında ligde ilk kez süre aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekipte sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Can Keleş, bu maçta 80. dakikada Cher Ndour'un yerine oyuna girerek ligde ilk kez forma giymiş oldu.

Can Keleş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanan Ajax maçının son 6 dakikasında şans bulmuştu. - İSTANBUL