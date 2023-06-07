Sezonun son maçında sahaya çıkan Cenk Tosun'un sakatlığı endişe yarattı - Son Dakika
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Sezonun son maçında sahaya çıkan Cenk Tosun'un sakatlığı endişe yarattı

07.06.2023 23:18

Beşiktaş'ın Konyaspor ile berabere kaldığı maçta Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi. Tecrübeli forvet gözyaşlarına boğulurken, teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamasına göre durumu iyi görünmüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalarak ikincilik şansını kaçıran Beşiktaş'a kötü haberler peş peşe geliyor. Atiba'nın Beşiktaş'a veda ettiği maçta Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi.

SON DAKİKADA SAKATLANDI

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında girdiği gol pozisyonu sırasında sakatlanan ve acı içinde yerde kalan Cenk, gözyaşlarına boğuldu. Daha önce ağır sakatlıklardan dönen Cenk, yerden kalkamayınca duygu dolu anlar yaşadı. Tecrübeli forvet sahayı sedye ile terk etti.

Felaketler üst üste geliyor! Acı içinde yerde kalan Cenk Tosun hüngür hüngür ağladı

"İYİ GÖZÜKMÜYOR"

Şenol Güneş maç sonu Cenk için yaptığı açıklamada, "Cenk'in durumuna yarın bakacağız ancak iyi görünmüyor. Bizim için kötü bir gün oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Felaketler üst üste geliyor! Acı içinde yerde kalan Cenk Tosun hüngür hüngür ağladı
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Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezonun son maçında sahaya çıkan Cenk Tosun'un sakatlığı endişe yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezonun son maçında sahaya çıkan Cenk Tosun'un sakatlığı endişe yarattı - Son Dakika
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