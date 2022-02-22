Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı

22.02.2022 15:05
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanın salon bölümünde istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Sahada yapılan stretching ve minyatür kale çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanını asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

Beşiktaş, yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek


Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


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