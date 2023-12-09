Beşiktaş\'ta deprem! 2 yıldız futbolcu, derbiye saatler kala ilk 11\'den çıkarıldı

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında büyük heyecana sahne olacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı takımın yıldızı Aboubakar ve Colley'in ilk 11 olmayacağı öğrenildi.

İLK 11'DE YOKLAR

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Omar Colley derbide 11'de yer almayacak. Rıza Çalımbay, Aboubakar'ı hamle oyuncusu olarak kullanma kararı aldı.

KARA KARTAL EKSİK

Beşiktaş'ta 4 futbolcu derbide forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.