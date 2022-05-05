Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları - Son Dakika
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

05.05.2022 14:41
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda futbolcular açma germe hareketleri yaptı. Çalışma, dar alanda ve tam sahada oynanan çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.

Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan da izledi.

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Futbol, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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