Beşiktaş\'ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu

Beşiktaş'ın bonservisini Benfica'dan aldığı Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi için görüşmelere başlandı.
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi için Rus kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'a 1 Temmuz 2022'de gelen 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 130 maçta 18 gol-16 asistlik bir performans sergiledi. Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Beşiktaş, bugün 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin diğer yüzde 50'lik kısmının Portekiz ekibi Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığını açıklamıştı.
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