- Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni Tüpraş Stadyumu'nda yapıldı.

Beşiktaş'ın geleneksel bayramlaşma töreni, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, divan ve kongre üyeleri, farklı branş ve yaş gruplarından sporcuların katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni yönetim olarak ilk bayramı kutladıklarını ifade ederek, "Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Beşiktaş camiası olarak evlatlarımızla birlikte burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle de dün Avrupa ikincisi olan ve madalyasını takıp buraya gelen Beşiktaş'ın altyapısından yetişen çocuklarımızı tebrik ediyorum. Basketbol takımımızın önemli bir özelliği var. Hem kaptanımız altyapıdan yetişen bir sporcu. Hem antrenörümüz uzun yıllardan beri kulüp bünyesinde bulunuyor. İdarecimiz Beşiktaş sporcusu. Kadın basketbolda yakaladığımız bu başarıyı tüm branşlarımız da takip edecek inşallah. Güreşte Avrupa şampiyonu sporcumuz var. Taekwondoda yakında olimpiyatlara gidecek sporcularımız var. Ben Beşiktaş'ın evlatlarıyla gurur duyuyorum. Beşiktaş camiası, tüm spor branşlarında evlatlarına sahip çıksın. Tüm sporlarda Beşiktaş öncü camia olmak zorundadır. Biz bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün aramızda birçok divan ve kongre üyelerimiz var. İlk bayramlaşmada gösterilen bu ilgi bizim için çok önemlidir" diye konuştu.

" Türkiye Kupası'nı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Futbolda sıkıntılı günlerden geçtiklerini ama henüz her şeyin bitmediğini söyleyen Başkan Arat, "Türkiye Kupası'nı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu konuda biz futbolcularımız kararlı. Camia olarak daha iyilerine layığız. Beşiktaş her alanda kendine yakışanı yapacak" dedi.

"Müzemizde bundan sonra tüm başarılı olan takımlarımız ve sporcularımız yer alacak"

Anadolu'nun ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen Beşiktaşlı çocukların kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Arat, "Ailelerine bu durumdan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra basketbol müzemize dün alınan madalya ve Elif'in forması da konulacak. Müzemizde bundan sonra tüm başarılı olan takımlarımız ve sporcularımız yer alacak. Bu camia kendi çocuklarına her zaman sahip çıkacaktır. Ben yönetim kurulum adına bu sporcuların ailelerine ve antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Beşiktaş'ın kadınlarda çok daha güçlü olacağını söylemek isterim. Yeni tüzük değişikliğimizde kadın yönetici mecburiyeti getireceğiz. Kadınlar Beşiktaş'ta daha çok olacak ve daha çok söz sahibi olacak. Kongre üyelerimizin sayısı çoğalmaya devam edecek. Üniversite öğrencilerimiz için söz vermiştik. En kısa zamanda Üniversiteli öğrencilerimizin kulübe üye olması için yaptığımız ciddi çalışmalara tanıklık edeceksiniz. Tüm Türkiye'nin ve Beşiktaş'ın bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Elif Bayram: "Takımımla gurur duyuyorum"

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Elif Bayram ise Başkan Hasan Arat'a takımla birlikte Londra'ya gittiği için teşekkür ederek, "Başkanımız bize çok yardımcı oldu. Bizimle birlikte Londra'ya geldi ve orada bizi çok destekledi. Beşiktaş'a ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız bizi her yerde desteklemek için ellerinden geleni yaptılar. Bu takımda forma giydiğim için çok mutluyum. Takımın kaptanlığını yaptığım için de çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum" açıklamalarında bulundu.