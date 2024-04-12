Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Beşiktaş'ın geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törene Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, divan ve kongre üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı. Başkan Arat, yeni yönetim olarak ilk bayramı kutladıklarını belirterek, Beşiktaş'ın başarılı sporcularını ve takımlarını tebrik etti. Ayrıca, Beşiktaş'ın futbolda Türkiye Kupası'nı almak için kararlı olduklarını ve müzelerinde tüm başarılı takımların yer alacağını söyledi. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Elif Bayram da takımıyla gurur duyduğunu ifade etti.

12.04.2024 19:52  Güncelleme: 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni Tüpraş Stadyumu'nda yapıldı.

Beşiktaş'ın geleneksel bayramlaşma töreni, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, divan ve kongre üyeleri, farklı branş ve yaş gruplarından sporcuların katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni yönetim olarak ilk bayramı kutladıklarını ifade ederek, "Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Beşiktaş camiası olarak evlatlarımızla birlikte burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle de dün Avrupa ikincisi olan ve madalyasını takıp buraya gelen Beşiktaş'ın altyapısından yetişen çocuklarımızı tebrik ediyorum. Basketbol takımımızın önemli bir özelliği var. Hem kaptanımız altyapıdan yetişen bir sporcu. Hem antrenörümüz uzun yıllardan beri kulüp bünyesinde bulunuyor. İdarecimiz Beşiktaş sporcusu. Kadın basketbolda yakaladığımız bu başarıyı tüm branşlarımız da takip edecek inşallah. Güreşte Avrupa şampiyonu sporcumuz var. Taekwondoda yakında olimpiyatlara gidecek sporcularımız var. Ben Beşiktaş'ın evlatlarıyla gurur duyuyorum. Beşiktaş camiası, tüm spor branşlarında evlatlarına sahip çıksın. Tüm sporlarda Beşiktaş öncü camia olmak zorundadır. Biz bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün aramızda birçok divan ve kongre üyelerimiz var. İlk bayramlaşmada gösterilen bu ilgi bizim için çok önemlidir" diye konuştu.

" Türkiye Kupası'nı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Futbolda sıkıntılı günlerden geçtiklerini ama henüz her şeyin bitmediğini söyleyen Başkan Arat, "Türkiye Kupası'nı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu konuda biz futbolcularımız kararlı. Camia olarak daha iyilerine layığız. Beşiktaş her alanda kendine yakışanı yapacak" dedi.

"Müzemizde bundan sonra tüm başarılı olan takımlarımız ve sporcularımız yer alacak"

Anadolu'nun ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen Beşiktaşlı çocukların kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Arat, "Ailelerine bu durumdan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra basketbol müzemize dün alınan madalya ve Elif'in forması da konulacak. Müzemizde bundan sonra tüm başarılı olan takımlarımız ve sporcularımız yer alacak. Bu camia kendi çocuklarına her zaman sahip çıkacaktır. Ben yönetim kurulum adına bu sporcuların ailelerine ve antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Beşiktaş'ın kadınlarda çok daha güçlü olacağını söylemek isterim. Yeni tüzük değişikliğimizde kadın yönetici mecburiyeti getireceğiz. Kadınlar Beşiktaş'ta daha çok olacak ve daha çok söz sahibi olacak. Kongre üyelerimizin sayısı çoğalmaya devam edecek. Üniversite öğrencilerimiz için söz vermiştik. En kısa zamanda Üniversiteli öğrencilerimizin kulübe üye olması için yaptığımız ciddi çalışmalara tanıklık edeceksiniz. Tüm Türkiye'nin ve Beşiktaş'ın bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Elif Bayram: "Takımımla gurur duyuyorum"

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Elif Bayram ise Başkan Hasan Arat'a takımla birlikte Londra'ya gittiği için teşekkür ederek, "Başkanımız bize çok yardımcı oldu. Bizimle birlikte Londra'ya geldi ve orada bizi çok destekledi. Beşiktaş'a ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız bizi her yerde desteklemek için ellerinden geleni yaptılar. Bu takımda forma giydiğim için çok mutluyum. Takımın kaptanlığını yaptığım için de çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Hasan Arat, Basketbol, Beşiktaş, Türkiye, Tüpraş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşılaşacak
    10:10 Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşılaşacak

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.

  • Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'
    00:41 Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'

    Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.

  • Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'
    23:26 Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'

    Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.


10:45 İran: İsrail’in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak İran: İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak
09:48 Hamas’tan İran’ın İsrail’e yönelik saldırısına ilk yorum: Askeri operasyon doğal bir haktır Hamas'tan İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilk yorum: Askeri operasyon doğal bir haktır
08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
10:21 Bayram tatilindeki kazalarda 66 kişi hayatını kaybetti Bayram tatilindeki kazalarda 66 kişi hayatını kaybetti
10:19 Bakan Göktaş evde bakıma destek pilot uygulamasının sonuçlarını duyurdu Bakan Göktaş evde bakıma destek pilot uygulamasının sonuçlarını duyurdu
10:08 Canlı yayında İran-İsrail savaşı yorumlayan Hakan Ural eleştirilerin hedefi oldu Canlı yayında İran-İsrail savaşı yorumlayan Hakan Ural eleştirilerin hedefi oldu
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
05:17 İsrail’den BM’ye acil toplanma çağrısı İran’la ilgili 2 talebi var İsrail'den BM'ye acil toplanma çağrısı! İran'la ilgili 2 talebi var
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
03:20 İran’ın İsrail’i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 10:58:48. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement