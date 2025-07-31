Beşiktaş'ta Kadro Değişiklikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş'ta Kadro Değişiklikleri

31.07.2025 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shakhtar Donetsk ile oynanacak rövanş maçında Beşiktaş'ta 4 oyuncu değişti. Jurasek yedek.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'nın Krakow kentinde karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 4-2 yenilgiyle sona eren ilk maçın kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Reymana Stadı'ndaki maçta Norveçli teknik adam, Jurasek- Emirhan Topçu, Gedson Fernandes-Joao Mario, Orkun Kökçü-Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica-Ernest Muçi değişikliklerini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı teknik adam, Shakhtar Donetsk karşısına Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham 11'i ile çıktı.

Jurasek kulübeye çekildi

Beşiktaş'ın bu sezon Arthur Masuaku'nun yerine kadrosuna kattığı David Jurasek, karşılaşma başlangıcında yedek kulübesinde yer aldı.

İlk maçta yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı haline gelen Jurasek, rövanş müsabakasında Solskjaer tarafından kulübeye çekildi. Jurasek'in yerine ise Emirhan Topçu görev yaptı.

Kanatlar değişti

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, iki kanatta da değişikliğe gitti.

Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yokluğunda teknik direktör Solskjaer'in tercihi Joao Mario oldu. Siyah-beyazlı teknik adam ilk maçta sol kanatta görev yapan Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmasının ardından Joao Mario'yu o bölgede oyuna başlattı.

Norveçli teknik adam, sağ kanatta ise Rashica'yı yedek soyundururken Kosovalı oyuncunun yerine Muçi'ye forma verdi.

Başkan takımı stada uğurladı

Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takıma başarılar dileyerek yolcu etti.

Takımın kaldığı otele gelerek Beşiktaşlı futbolcularla kısa süre vakit geçiren Adalı, takımın otobüse binmesi öncesinde teknik direktör Solskjaer ile görüştü ve oyunculara başarı diledi.

Orkun "riske" edilmedi

Beşiktaş'ın bu sezonki önemli transferleri arasında yer alan Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında "riske" edilmedi.

Tedavisi devam eden milli oyuncu, dün yapılan son antrenmana çıkmasına rağmen sağlık kuruluyla yapılan değerlendirmenin ardından maçta yedek kulübesinde görev bekledi.

Beşiktaşlılar takımlarını yalnız bırakmadı

Beşiktaşlı taraftarlar Polonya'da oynanan maçta kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurdu.

Siyah-beyazlı futbolseverler, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Türkiye'den de müsabakayı takip etmek için Krakow'a gelerek takımlarına destek verdi.

Kaynak: AA

Gedson Fernandes, Shakhtar Donetsk, Teknik Direktör, Serdal Adalı, Orkun Kökçü, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Kadro Değişiklikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
ABD’den İran ve Rusya yaptırımı 155 kişi ve kurum hedefte ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti 40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı

15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
09:39
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette Ağır silahlarla devriye attılar
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette! Ağır silahlarla devriye attılar
09:35
Meteoroloji uzmanı tarih verdi İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul için sağanak uyarısı
09:26
Fenerbahçe’nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
09:24
Bahçeli’nin araba hediye ettiği isim zorda Konkordato ilan etti
Bahçeli'nin araba hediye ettiği isim zorda! Konkordato ilan etti
09:20
Şaka ölümle bitti 12 yaşındaki çocuğun kaçış anları kamerada
Şaka ölümle bitti! 12 yaşındaki çocuğun kaçış anları kamerada
09:03
Bu kadarını kimse beklemiyordu Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
08:54
Karşılamaya damga vuran an Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
08:16
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
07:56
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
07:38
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 21:28:33. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Kadro Değişiklikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.