Beşiktaş\'ta Kaptan Değişikliği

Beşiktaş, yeni kaptanları Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi olarak açıkladı. Kulüp, kaptanlık değişikliğini Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten kaptan değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir. Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir" denildi.

NECİP UYSAL VE MERT GÜNOK'A TEŞEKKÜR

Açıklamada ayrıca "Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.