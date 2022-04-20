Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

20.04.2022 20:35
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde salonda ve sahada yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda ısınma ve stretching çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, sahada ise koordinasyon çalışmaları yaptı. Öte yandan teknik direktör Valerien Ismael, çalışmanın ardından sahada çocuklarıyla oyun oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı
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Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı - Son Dakika


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