Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde salonda ve sahada yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda ısınma ve stretching çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, sahada ise koordinasyon çalışmaları yaptı. Öte yandan teknik direktör Valerien Ismael, çalışmanın ardından sahada çocuklarıyla oyun oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.