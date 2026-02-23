Beşiktaş\'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Emirhan Topçu'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

KANAMA VE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır.'' denildi.

GALATASARAY DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR

Tedavisine başlanan Emirhan Topçu'nun 3-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun 7 Mart tarihinde oynanacak Galatasaray maçında forma giyme ihtimali zor gözüküyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki milli oyuncu, bu maçlarda rakip kalelere 1 gol attı.