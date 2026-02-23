Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir
23.02.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir
Haber Videosu

Beşiktaş, savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Milli oyuncunun 3-5 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Emirhan Topçu'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

KANAMA VE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır.'' denildi.

GALATASARAY DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR

Tedavisine başlanan Emirhan Topçu'nun 3-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun 7 Mart tarihinde oynanacak Galatasaray maçında forma giyme ihtimali zor gözüküyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki milli oyuncu, bu maçlarda rakip kalelere 1 gol attı.

Emirhan Topçu, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:46:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.