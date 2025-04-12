Beşiktaş'ta Muçi Sakatlandı

Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Başakşehir maçının 27. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Muçi, Başakşehir karşısında sakatlanıp, 27. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 23'ü Süper Lig, 8'i Avrupa kupaları ve 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 mücadelede sahada yer alan Muçi, 7 gol, 3 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL