Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş\'ta Osayi Samuel\'den sonra bir bomba daha
09.06.2025 19:13
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Bright Osayi-Samuel ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka, Siyah-beyazlılara önerildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'in ardından sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

OSAYI İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU

Siyah-beyazlılarda ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Osayi-Samuel ile yapılan ilk görüşmeler olumlu ilerledi. Oyuncunun Türkiye'de kalma isteği, bu transferde önemli bir faktör oynarken, transferde somut bir gelişmenin kısa süre içerisinde olabileceği öğrenildi.

OSAYI'DEN SONRA XHAKA

Beşiktaş'ta Osayi'nin ardından transferde sıcak bir gelişme daha yaşandı. Son olarak, İsviçre milli takımı ve Leverkusen forması giyen 32 yaşındaki Granit Xhaka, Siyah-beyazlılarla önerildi. BeIN Sports'ta yer alan habere göre; Önümüzdeki hafta Beşiktaş'ta Xhaka transferi ile ilgili daha somut adımların atılması beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Granit Xhaka, Leverkusen, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Abuzer Kadayıf:
    Osimenden de borç istemişler 8 8 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    Beşiktaş kimseyi alamaz ne bombası sizde ha.. 5 5 Yanıtla
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