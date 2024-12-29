Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi başlarken, ilk 5 sandığın tasnifi tamamlandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede birinci sandıktan Serdal Adalı'ya 281, Hüseyin Yücel'e 148 oy çıktı. İkinci sandıkta Adalı'ya 298, Yücel'e 124 oy verildi.
Üçüncü sandıkta Serdal Adalı'ya 290, Hüseyin Yücel'e 168 oy verilirken, dördüncü sandıkta Adalı'ya 286, Yücel'e 145 oy çıktı. Beşinci sandıkta ise Serdal Adalı'ya 313, Hüseyin Yücel'e 120 oy çıktı.
Kongrede ilk 5 sandık sonucunda Serdal Adalı 1468, Hüseyin Yücel ise 705 oy aldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Oy Sayımı Başladı - Son Dakika
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