Beşiktaş'ta Teknik Direktör Görüşmesi Olumsuz Sonuçlandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Görüşmesi Olumsuz Sonuçlandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel'in Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede olumlu bir sonuç elde edilemedi. Yalçın, kulüpteki sağlıksız ortam nedeniyle çalışmak istemediğini açıkladı.

01.12.2024 23:38
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BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel'in teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede olumlu bir sonuç alınamadı. Hasan Arat'ın başkanlığı bırakmasının ardından görevi üstlenen Hüseyin Yücel, Giovanni van Bronckhorst'un ardından Sergen Yalçın'a teklif iletti. Sergen Yalçın Ekol TV'deki programda görüşmeyi doğrularken; "Hüseyin Yücel ile görüştüm. Problemler düzelirse çalışırım ama bu ortamın, bu kaosun içinde bulunmak istemiyorum. Kusura bakmayın dedim. Beşiktaş'ta sağlıksız bir ortam var. Yarın ne olacağı belli değil. Kontrat uzun yapan birisi değilim. Şu anda Beşiktaş'ta konu futbol değil. Halledilmesi gereken büyük problemler var. Siz onları halledin, ben gelir çalışırım" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın Samet Aybaba'nın basın toplantısında anlattıklarını hayretler içerisinde dinlediğini de belirterek; "Samet abinin basın toplantısını izledim, hayretler içerisinde kaldım. Anlattığı şeylerin %99'unun doğru olduğuna inanıyorum. Samet abi yalan söyleyecek bir adam değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Teknik Direktör Görüşmesi Olumsuz Sonuçlandı - Son Dakika

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