Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda yenilenme çalışması yapıldı. Siyah-beyazlı futbolcular, günü koşu ve açma germe hareketleriyle tamamladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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