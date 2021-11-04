Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan siyah-beyazlılar, İstanbul'a döner dönmez BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne geçerek Trabzonspor karşılaşması öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda yenilenme çalışması yapıldı. Siyah-beyazlı futbolcular, günü koşu ve açma germe hareketleriyle tamamladı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: AA
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