Beşiktaş'ta tribün "Hesap ver" dedi, Sergen Yalçın oralı olmadı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi. Karşılaşmanın sonrasında Vodafone Park'ta tribünleri boşaltmayan taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki göstererek, "Sergen buraya, hesap ver taraftara" tezahüratları yaptı. Taraftarın bu çağrısını yanıtsız bırakan deneyimli hoca, sahaya dönmedi.

Beşiktaş taraftarı, Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından tribünleri terk etmeyerek teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. "ÇIKMIYORUZ" Skor 2-0 olduktan sonra futbolcuları yuhalayan Beşiktaşlı taraftarlar, maç bitiminden sonra ise teknik direktör Sergen Yalçın'a da tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, "Çıkmıyoruz" ve "Sergen buraya, hesap ver taraftara" şeklinde tezahüratlar yaptı. Bu çağrılara yanıt vermeyen deneyimli hoca, soyunma odasından sahaya dönmedi.

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